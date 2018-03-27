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Putin: Bir hiç uğruna insanlarımızı kaybediyoruz

Rusya, orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangının yasını yaşıyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Burada neler oluyor? Askeri bir saldırı değil, madende beklenmedik bir patlama değil. Biz nüfusumuzu artırmaya çalışırken bir hiç uğruna bu kadar insanı kaybediyoruz, sadece suç sayılan ihmaller yüzünden.' dedi.

  • Ajanslar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde facianın yaşandığı bölgeye gitti.

 

Facianın yaşandığı yere çiçek bırakan Putin'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Putin, burada yetkililerle bir toplantı yaptı. 67 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle öfkeli olan Putin, yetkililere sert çıktı.

Putin, "Burada neler oluyor? Askeri bir saldırı değil, madende beklenmedik bir patlama değil. Biz nüfusumuzu artırmaya çalışırken bir hiç uğruna bu kadar insanı kaybediyoruz, sadece suç sayılan ihmaller yüzünden." dedi.

 

Bu arada, alışveriş merkezindeki incelemelerin tamamlandığını bildirildi. AVM’nin alarm sisteminin 19 Mart’tan beri çalışmadığı öğrenildi. Soruşturma komitesi başkanı da, yangında ihmali bulunan herkesin cezalandırılacağını söyledi.

Dört katlı AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmıştı.

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