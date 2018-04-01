Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin, çıkan AVM yangınında 64 kişinin öldüğü Kemerovo bölge valisi Tuleyev'in istifasını kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının meydana geldiği Kemerovo Valisi'nin istifasını kabul etti.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel basına yer alan habere göre, 41'i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği Zimnyaya Vishnya alışveriş merkezi yangınının gerçekleştiği Kemerovo Valisi Aman Tuleyev'in istifasını kabul etti.

Görev süresi 2020'de dolacak olan Tuleyev, 1997 yılından beri Kemerovo bölgesinin idaresinde görev alıyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA