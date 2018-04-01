Putin, çıkan AVM yangınında 64 kişinin öldüğü Kemerovo bölge valisi Tuleyev'in istifasını kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının meydana geldiği Kemerovo Valisi'nin istifasını kabul etti.
- star.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel basına yer alan habere göre, 41'i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği Zimnyaya Vishnya alışveriş merkezi yangınının gerçekleştiği Kemerovo Valisi Aman Tuleyev'in istifasını kabul etti.
Görev süresi 2020'de dolacak olan Tuleyev, 1997 yılından beri Kemerovo bölgesinin idaresinde görev alıyordu.
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