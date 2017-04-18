Peskov'a, Putin'in Erdoğan'ı tebrik edip etmeyeceği soruldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun sonucu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp tebrik edip etmeyeceği yönündeki için bir soru karşısında, 'Bir telefon görüşmesi gerçekleşirse sizi bilgilendiririz' dedi.
Peskov'a düzenlediği basın toplantısında, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi, referandum sonuçları nedeniyle tebrik etmek için Erdoğan'ı arayıp aramayacağı yönünde bir soru yöneltildi.
Peskov soruya, "Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşirse sizi bilgilendireceğiz" yanıtını verdi.
Diğer taraftan Peskov, Kremlin'in Türkiye'deki referandumun sonuçları hakkında ne düşündüğü sorulunca dünkü yanıtını tekrarladı: "Bu referandumun tamamen Türkiye'nin iç meselesi olduğunu düşünüyoruz. Türk halkının iradesine saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz."
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