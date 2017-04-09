Putin ile Ruhani telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diplomatik telefon görüşmesi yaptı.
- İHA
Kremlin Sarayı resmi sayfasından yapılan açıklamada iki liderin, ABD'nin Suriye konusundaki tutumu üzerine konuştuğu aktarıldı. Ayrıca, her iki liderin de kimyasal silahlar konusunda tarafsız bir inceleme yapılmasını istedikleri, terörle mücadele konusunda işbirliğini sağlamlaştırmaya hazır oldukları belirtildi.
Kremlin, telefon görüşmesinin İran'ın isteği üzerine gerçekleştiğini bildirdi.
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