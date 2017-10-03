Putin İspanya için çok endişelendiğini açıkladı

Putin, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde halkın yüzde 90'dan fazlasının bağımsızlık yönünde oy kullandığı referandum hakkında da değerlendirmede bulundu.

Referanduma ilişkin olarak, "Bunu gizlemeyeceğim: İspanya için çok endişeliyiz. Fakat elbette, bu İspanya Krallığı'nın iç meselesi" ifadelerini kullanan Putin, "Bu krizim aşılmasını umuyoruz" diye de ekledi.

KIBRIS MESELESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları esas alınarak çözülmesinden yana olduklarını söyledi. Rusya'da göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını aldığı törende konuşan Putin, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları esas alınarak adil bir şekilde çözülmesini desteklediklerini ifade etti.

Putin, "Rusya, Kıbrıs sorunu için BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak kapsayıcı, adil ve yaşayabilir çözüm bulunmasını tutarlı bir şekilde destekliyor" dedi.

"ANASTASİADİS BU AY RUSYA'YI ZİYARET EDECEK"

Öte yandan Putin, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceğini belirtti. Rusya ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini ifade eden Putin, "Anastasiadis'in bu ay Rusya'ya yapacağı ziyaret sonucunda çeşitli alanlarda önemli belgelerin imzalanacağından eminim" diye konuştu. (Sputnik)