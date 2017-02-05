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"Putin katil" diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

Fox News'te Bill O'Reilly'e röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, O'Reilly'nin 'Putin katil' çıkışına 'ABD'nin masum olduğunu mu düşünüyorsun' cevabı verdi.

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Fox News, tamamı Türkiye saatiyle bu gece yayınlanacak olan röportajdan küçük bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Röportajın paylaşılan bölümünde Trump'ın Putin ile ilişkisi masaya yatırıldı.
 
Trump, O'Reilly'nin "Putin'e saygı duyuyor musunuz?" sorusunu olumlu yanıtlayarak şunları söyledi:
 
"BİRÇOK İNSANA SAYGI DUYUYORUM, O ÜLKESİNİN LİDERİ"
 
"Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya, DEAŞ'a ve İslami terörizme karşı bizimle birlikte mücadele edecekse, bu iyi bir şey. Onunla beraber hareket edecek miyim? Hiçbir fikrim yok."
 
O'REILLY: PUTİN BİR KATİL
 
Trump'ın Putin hakkındaki olumlu sözlerinin ardından röportajı yapan O'Reilly, "Ama o bir katil. Putin bir katil." sözleriyle araya girdi.Trump'tan Putin'e katil diyen gazeteciye: ABD masum mu
 
TRUMP: ABD'NİN MASUM OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUN
 
Trump ise bu sözlere, "Çok fazla katil var. Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?" şeklinde yanıt verdi.

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