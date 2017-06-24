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Putin, KGB'de ne görev yaptığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGB’deki görevinin resmi olmayan istihbaratla ilgili olduğunu belirterek halihazırda bu görevi yapan tüm Rus istihbaratçılara mutluluk diledi.

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Rossiya 1 televizyonu sunucusu Sergey Brilyov’un sorularını yanıtlayan Putin "Dış istihbarat servisindeki görevim özellikle resmi olmayan istihbaratla ilgiliydi" dedi.

Bu görevdeki istihbaratçıların özel nitelik ve inançlara sahip kişiler olduğunu söyleyen Putin şöyle devam etti: "Normal hayattan, yakınlarından, sevdiklerinden vazgeçmek ve uzun yıllar için ülkeyi terk etmek, tüm hayatını memlekete hizmete adamak her yiğidin harcı değil. Bunu sadece seçkin insanlar yapabilir. Hiç abartmıyorum. Sıradışı insanlar. Onlara mutluluk, saadet diliyorum. Eminim bu söylediklerimi duyuyorlar."

Putin, 1985-1990 döneminde, KGB 1 sayılı idarenin (dış istihbarat) talimatıyla Dresden kentinde Sovyetler Birliği-Almanya Demokratik Cumhuriyeti Dostluk Merkezi direktörü olarak görev yapmıştı. (Sputnik)

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