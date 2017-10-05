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Putin: Kral Selman'ın Rusya ziyareti dönüm noktası niteliğinde

İkili görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'ya hareket eden Kral Selman Moskova'da Putin ile biraraya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaretinin dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.
 
Moskova'da biraraya gelen iki lider kameralar karşısında karşılıklı açıklamalarda bulundu. Kral Selman dünya istikrarının selameti için Rusya'yla ilişkilerin iyileştirilmesinden memnun kaldığını belirtti.

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