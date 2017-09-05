Putin: Kuzey Kore gerekirse ot yer ama nükleerden vazgeçmez

Çin'de gerçekleştirilen BRICS liderler zirvesi sonrası kameralar karşısına geçen Putin, Kuzey Kore hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, "Kuzey Kore kendini güvende hissetmediği sürece nükleerden vazgeçmeyecek. Gerekirse ot yerler ama nükleerden vazgeçmezler" ifadelerine yer verdi.

Mevcut yaptırımlardan da şikayet eden Putin, "Mevcut yaptırımların Kuzey Kore'ye hiçbir etkisi yok" dedi.

"ABD SİYASİ KÜLTÜRÜ YOK EDİYOR"

ABD ile Rusya arasında yaşanan konsolosluk krizinden sonra Putin yaptığı açıklamada, "ABD'deki hakim yönetim, siyasi kültürü yok ediyor" ifadelerine yer verdi.

RUSYA-MISIR İLİŞKİLERİ

Başkan Trump'ın Mısır'la olan ilişkilerinde gerileme yaşanmasının ardından Rusya bölgede aktif olmaya başlamıştı.

Pazartesi günü açıklama yapan darbeci general Sisi Rusya'nın ülkesinde nükleer tesis kuracağını açıklamıştı.

Önemli gelişmenin ardından Putin bugünki konuşmasında, "Mısır ile derin ilişkilerimiz var. Hava seferlerinin tam bir şekilde başlaması için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Aynı zamanda Putin Mısır'ı ziyaret etmek istediğini açıkladı.