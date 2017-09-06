Putin: Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü tanımıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü kabul etmediklerini açıkladı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Kore devlet başkanı ile düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Putin, "K.Kore'nin nükleer statüsünü tanımıyoruz. Pyongyang'ın füzesi ve nükleer programı BMGK kararını büyük ölçüde ihlal etti.Pyongyang yönetimi, Kuzeydoğu Asya'da bir güvenlik tehdidi oluşturdu." ifadelerine yer verdi.
Putin dün düzenlediği basın toplantısında ise Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları eleştirmiş, bu yaptırımların bir felakete yol açacağını söylemişti.
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