Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün ancak sonucu meçhul

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bu adımın istenilen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında buradaki bölgesel hükümete petrol ambargosu uygulanması çağrılarına ilişkin olarak "Irak Kürt Bölgesi'ne yönelik petrol ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum" dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı açıklamalara göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Rus lider, IKBY'de geçen hafta düzenlenen gayrimeşru referandum hakkındaki bir soruya söyle yanıt verdi: "Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkileri var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz. Irak Kürdistan'ı etrafındaki tartışmalar konusunda durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz."

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK HASSAS FARKINDAYIZ"

"Söylediklerimizin hepsi, tarafların birbirlerine ulaşıp herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulmasına yönelik. Nitekim bağımsızlık referandumu, Irak'ın iç meselesi" diye devam eden Putin, "Bunun Türkiye, İran ve Suriye için çok hassas bir konu olduğunu da anladıklarını" belirtti.