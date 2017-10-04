Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün ancak sonucu meçhul

Rus lider Vladimir Putin, Kuzey Kore'ya yönelik yaptığı açıklamada söz konusu ülkeyi vurmanın mümkün olduğunu ancak akıbetinin meçhul olduğunu belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bu adımın istenilen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu ifade etti.
 
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında buradaki bölgesel hükümete petrol ambargosu uygulanması çağrılarına ilişkin olarak "Irak Kürt Bölgesi'ne yönelik petrol ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum" dedi.
 
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı açıklamalara göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuşan Rus lider, IKBY'de geçen hafta düzenlenen gayrimeşru referandum hakkındaki bir soruya söyle yanıt verdi: "Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkileri var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz. Irak Kürdistan'ı etrafındaki tartışmalar konusunda durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz."
 
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK HASSAS FARKINDAYIZ"
 
"Söylediklerimizin hepsi, tarafların birbirlerine ulaşıp herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulmasına yönelik. Nitekim bağımsızlık referandumu, Irak'ın iç meselesi" diye devam eden Putin, "Bunun Türkiye, İran ve Suriye için çok hassas bir konu olduğunu da anladıklarını" belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA