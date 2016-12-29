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Putin: Suriye'de muhaliflerle rejim güçleri anlaşma imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

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