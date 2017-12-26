Putin: Rusya terörle mücadeleye devam edecek

Putin Federal Meclis´te yaptığı açıklamada, "Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye´de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye´de terörle mücadeleye devam ederiz" dedi ve ekledi, "Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik."