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Putin: Rusya terörle mücadeleye devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya´nın gerekli olması halinde Suriye dahil olmak üzere terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

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Putin Federal Meclis´te yaptığı açıklamada, "Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye´de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala iki askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye´de terörle mücadeleye devam ederiz" dedi ve ekledi, "Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik."

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