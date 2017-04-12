Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Rusya topraklarında ‘renkli devrimlere' izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 'renkli devrimlere' izin vermeyeceklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mir 24 televizyonuna konuşan Putin "Dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan ve ciddi istikrarsızlığa yol açan teorileri biliyoruz. Elbette ki böyle bir şeye izin vermemeliyiz. Rusya'da bu anlamda doğru davranmak ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) partnerlerimize her türlü desteği vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Daha önce Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev KGAÖ ülkelerinde renkli devrim tehlikesi olduğunu söylemişti. (sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA