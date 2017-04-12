Putin: Rusya topraklarında ‘renkli devrimlere' izin vermeyeceğiz

Mir 24 televizyonuna konuşan Putin "Dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan ve ciddi istikrarsızlığa yol açan teorileri biliyoruz. Elbette ki böyle bir şeye izin vermemeliyiz. Rusya'da bu anlamda doğru davranmak ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) partnerlerimize her türlü desteği vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Daha önce Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev KGAÖ ülkelerinde renkli devrim tehlikesi olduğunu söylemişti. (sputnik)