Putin: Sırbistan, Türk Akımı’na katılarak önemli bir transit ülkesi haline gelebilir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Putin, “Sırbistan gelecekte Rus doğalgazın satıldığı büyük bir pazar olmanın dışında transitinde de önemli bir halka olabilir. Sırp partnerlerin, Gazprom’un hayata geçirmekte olduğu Türk Akımı projesine dahil olması konusu üzerinde çalışmalar yapılıyor” dedi.

Putin, Rus gazın Sırbistan’a sevkiyatının 2022 yılına kadar 3.5 milyar metreküpe kadar yükselebileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2017 tarihinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'a da ulaşması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olumlu düşüneceğine dair inançlı olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Sputnik