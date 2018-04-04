Putin: Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratıldı

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Putin “Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: DEAŞ’ın Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu’daki gelişim perspektifleri” dedi.

Putin, DEAŞ'ın hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.