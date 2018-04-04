Putin: Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DEAŞ'ınn Suriye’de yenilgiye uğratıldığını söyledi.
Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Putin “Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: DEAŞ’ın Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu’daki gelişim perspektifleri” dedi.
Putin, DEAŞ'ın hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.
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