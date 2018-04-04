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Putin: Suriye’de DEAŞ yenilgiye uğratıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DEAŞ'ınn Suriye’de yenilgiye uğratıldığını söyledi.

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Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Putin “Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: DEAŞ’ın Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu’daki gelişim perspektifleri” dedi.
 
Putin, DEAŞ'ın hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.

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