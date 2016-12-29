Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Suriye'de muhaliflerle rejim güçleri anlaşma imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına varıldığını bildirdi.

  • AA
  • 16
  • 11
  • 2
  • 3
  • 1
  • 30
x

Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini kaydetti.

Putin, Kazakistan'da yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.

 
Dışişleri Bakanlığı: Bu gece ateşkes yürürlüğe girecek 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu çabalar sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık'ta saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirilen açıklamada, bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olduğu vurgulanan açıklamada, düzenlemeye Türkiye ve Rusya'nın garantör sıfatıyla destek verdiği vurgulandı.

 
Tarafların, düzenlemeyle hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiğinin altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır. Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.

 
Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BMGK kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00'dan itibaren ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olacağı ve bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği belirtilmişti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cami karlar altında

Cami karlar altında

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA