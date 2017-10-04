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Putin, Suriye'deki olaylara ilişkin: Herkesin ulusal çıkarları var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İran'ın ulusal çıkarlarına saygıyla yaklaştığını, fakat Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da çıkarları olduğunu bildirdi.

  • DHA
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Rusya Enerji Haftası'nda sunucu Devlet Başkanı'na Suudi Arabistan ile ilişkilerin güçlenmesi fonunda Suriye'deki krizin çözümlenmesinin ardından neler olacağını ve Rusya'nın Suudi Arabistan'a İranlı askerlerin Suriye'den çıkmasını garanti edip edemeyeceğini sordu. 
 
Ülkenin kendi yolunu seçmesi gerektiğini belirten Putin, "Bu halkın egemenlik hakkıdır. Biz her zaman her ülkenin egemenliği, iç ve dış politikasına saygıyla yaklaşıyor. İran bizim komşumuz ve İran'ın ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz, fakat Rusya ve Türkiye'nin de çıkarları var" dedi. 
 
Putin şu şekilde devam etti:
 
"Bu endişeleri biliyoruz. Şu anda örneğin Irak'ın durumu herkesi endişelendiriyor. Referandum konusunda birçok iç sorun var. Bu sürecin tüm katılımcıları için ortak kararlar bulmak istenirse, durum daha istikrarlı hale gelir. "

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