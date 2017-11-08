Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin: Teröristlere yapılan kontrolsüz silah sevkiyatlarının hacmi artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel silah piyasası katılımcılarını sorumlu davranmaya çağırarak, teröristlere yapılan kontrolsüz silah sevkiyat hacmindeki artış yaşandığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus haber ajansı İnterfax´ta yer alan haberde Putin, "Son dönemde daha da belirgin olan bir sürü endişe verici eğilimleri görüyoruz. Bunu söylerken,  bazı silah piyasası aktörlerinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesinden ve bağımsız devletlere yapılan direk tehditlerden bahsediyorum" dedi.
 
Putin şöyle konuştu:
 
"Terör örgütleri ile gerçek mücadele yerine bu mücadelenin taklidi yapılıyor, kontrolsüz silah sevkiyatı hacmi artıyor. Sıcak noktaların ve çatışma bölgelerinin bazı aktörler için çok karlı işe, askeri ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelere ve bölgelere yasadışı silah sevkiyatların gerçekleştirilmesi imkanına dönüştüğü hissi veriliyor. Silah ihracatı herhangi bir ülke için büyük sorumluluktur."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz kendi iktidarı ile adeta bir devrime imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz kendi iktidarı ile adeta bir devrime imza atmıştır

Kayıp medeniyet Atlantis mi bulundu?

Kayıp medeniyet Atlantis mi bulundu?

Kumun altında kalan Rus köyü

Kumun altında kalan Rus köyü

Parayı saklamanın en ideal yolu

Parayı saklamanın en ideal yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA