Putin, Trump iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus istihbaratının, seçilmiş ABD başkanı Trump'a zarar verecek bilgiler topladığı yönündeki iddialara ilişkin ilk kez açıklama yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevi devretmeye hazırlanan Obama yönetiminin yaydıkları yalan haberlerle başkan seçilen Trump'ın kuyusunu kazmaya çalıştığını söyledi.
"BALTALAMA ÇABASI"
Basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ilgili istihbarat dosyasının, Obama yönetiminin Trump'ın meşruiyetini baltalama çabası olduğunu söyledi.
2014 yılında Ukrayna'da Rusya yanlısı hükümeti devirmek için başlayan protestoları hatırlatan Putin, Trump'a karşı yürütülen hareketi Ukrayna'dakilere benzetti. Putin, "Bazıları Washington'da yeni bir Maidan sahnelemek istiyor." dedi.
Rusya'nın elinde Trump'ın Moskova'daki bir otelde seks kasedi olduğuna dair iddiaları değerlendiren Putin, "Bu yalan haberleri yayanlar, hayat kadınlarından beter." ifadelerini kullandı.
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