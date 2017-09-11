Putin ve Merkel BM'yi kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore ile ilgili aldığı kararı kınadıkları açıklandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, BM'nin kararını tanımadıkları belirtildi. Görüşmede, Putin ve Merkel'in Kuzey Kore'nin eylemlerinin bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

Kore yarımadası krizin sadece müzakereler yoluyla çözülebileceği dile getirildi.

İki lider ayrıca, tüm taraflar arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.