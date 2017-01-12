Putin ve Nazarbayev, Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Astana'daki görüşme öncesi Suriye meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



ASTANA VE SURİYE MESELESİ KONUŞULDU



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değindikleri kaydedildi.



PUTİN DE NAZARBAYEV'İ ARADI



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili hazırlıkları görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Nazarbayev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.



Bu arada Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana'daki görüşmelerin tarihiyle ilgili olarak, "Şimdilik resmi bir açıklama olmadı, bu yüzden beklemek lazım." dedi.