Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Putin ve Trump arasında kritik telefon görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde terör örgütü DEAŞ’a karşı birlik olma kararı çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump ve Putin ilk telefon görüşmelerinde, Moskova-Washington ilişkilerini "Yapıcılık, eşitlik ve karşılıklı yarar" temeline dayanarak geliştirmek için iş birliğine istekli olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi, tüm bu konularda ortaklık ilişkisi kurulması yönünde mutabık kalındı.

DEAŞ'A KARŞI ORTAK MÜCADELE

İki lider ayrıca, DEAŞ ve diğer uluslararası terör örgütleri ile mücadelede gerçek bir koordinasyon kurulması konusunda ortak fikir beyan etti.

Açıklamada, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin zamanı ve yerinin belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verileceği kaydedildi.

Kremlin açıklamasında, Trump'ın ABD Başkanı olarak Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan darbecileri vermiyor

Yunanistan darbecileri vermiyor

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Mersin'de fırtına cami yıktı

Mersin'de fırtına cami yıktı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA