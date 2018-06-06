Putin Viyana'da Cumhurbaşkanı Bellen'den sonra Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü

Başbakanlıkdaki İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Sebastian Kurz,’’ iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin olumlu bir çizgide sürüyor. Son yıllarda yaşanan gerginliklere rağmen ikili ilişkilerin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenmedi. İki ülke arasındaki ticari kapasitenin 50 milyar avronun üzerine çıktı. Ülkemizin Rusya’ya yaptığı direkt yatırım 7 milyar seviyesindedir. İki ülke bakanlıkları arasında tarım, turizm gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı. Rusya ve Avusturya arasındaki gaz ticaretinin 50’inci yıl dönümünde bu alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi içinde anlaşmalar yapıldı. İkili ilişkilerin dışında uluslararası konularında ele alındık. Rusya gibi güçlü bir ülkenin çatışmaların yaşandığı Suriye ve Doğu Ukrayna gibi bölgelerde yalnız önemli bir rol oynamıyor, aynı zamanda Rusya, bu bölgelere karşı sorumlulukları var. Rusya’nın çatışmamaların yaşandığı bölgelerdeki insanların yaşamlarını iyileştirme ve barışın sağlanması için çalışacağını umuyoruz. AB ve Rusya arasında kurulacak yoğun diyalogla ilişkilerin daha iyi bir seviyeye taşınacağına inanıyorum. Özellikle Doğu Ukrayna’da olumlu gelişmeler kaydetmeyi umut ettiklerini, böylelikle Misk anlaşmasının şartları yerine geleceğini, doğal olarak Rusya’ya yönelik yaptırımlarında kalkacağını inanıyorum’’ Dedi.

Rusya Devlet başkanı Viladimir Putin’de konuşmasnda,’’ Avusturya’nın misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Bu sene Başbakan Kurz ile iki kere bir araya geldik her iki görüşmenin de çok yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçti. Yaklaşık 50 yıl önce başlayan gaz ticaretinin iki ülkeyi birleştiren önemli bir unsur oluyor. Sanırım şöyle dersek mübalağa etmiş olmayız, Rusya ve Avusturya bütün Avrupa için güvenli enerjinin sağlanması için çaba sarf ediyor. Ticari ilişkiler ve ileriye dönük planlanan yatırımların yanısıra uluslararası konularında gündeme geldi. Doğu Ukrayna sorununa ilişkin Rusya’nın tutumunu Başbakan Kurz’a anlattım. Bu bölgede barışın sağlanabilmesi için tarafların Minsk anlaşmasının gereklerini yerine getirmesi gerekiyor. Suriye’de yaşanan iç savaş üzerine de konuştuk. Avusturya’nın Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı yardımlar önemli. Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa eğer, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor.”Dedi.

İki ülke liderleri görüşmelerin ardından, Avusturya ve Rus iş adamaları ile bir araya geldi.