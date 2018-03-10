Putin: Rusya'yı engellemek mümkün değil

NBC televizyonu sunucusu Megyn Kelly’ye röportaj veren Putin, “Yaptırımlar kesinlikle Rusya’nın ABD’deki seçimlere hayali müdahaleyle ilgili değil. Yaptırımların amacı tamamen farklı, Rusya’nı gelimini durdurma isteğiyle ilgili, Rusya’yı durdurma amacını taşıyor” dedi.

Önleme politikasının döngüsel nitelik taşıdığını ve onlarca yıldır uygulandığını dile getiren Rus liderinin görüşüne göre, bu politika sadece iki ülkenin ilişkilerine değil ABD iş dünyasına da zarar veriyor, çünkü Rus piyasasını yabancı rakipler için temizleme fırsatını vermiyor.

St. Petersburg’da gerçekleştirilen Ekonomik Forumu’nu hatırlatan Putin, “En büyük iş adamları heyeti ABD’den gelmişti. İnsanlar bizimle çalışmak istiyor, ama onlara izin verilmiyor, onlar engelleniyor. Bu, Rusya’yı engellemek için yapılıyor” diye kaydetti.

‘RUSYA’YI ENGELLEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

“Rusya hiçbir konuda engellenemez. Bunu anlamak lazım” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın siz Kuzey Kore’yi bile engelleyemiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Birbirini engellemenin, suçlamanın, birbirine saldırmanın ne anlamı var? Biz iş birliği yapmayı teklif ediyoruz."

(Sputnik)