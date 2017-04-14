Putin yıllık gelirini açıkladı
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 8.858 milyon ruble (157.800 dolar) kazandığı belirtildi.
Kremlin'in açıklamasına göre, Putin 2016 yılında 8.858 milyon ruble (157.800 dolar) kazandı.
Rus liderin bir önceki yılki geliri de 8.891 milyon ruble oldu.
Putin'in, 2014'te de 7.654 milyon ruble kazandığı açıklandı.
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