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Putin'den lafını kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avusturya merkezli ORF televizyonuna röportaj verdi. Sunucunun sözünü kesmesine tepki gösteren Putin, Almanca; 'Lütfen izin verin konuşayım' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avusturya ziyareti öncesi ülkenin devlet televizyonu ORF'ye bir röportaj verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya uçağı, Suriye ve Kuzey Kore gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

2014'te düşürülen uçakla ilgili bir soruya yanıt veren Putin, sunucunun sözünü kesmesine tepki gösterdi.

"Bana soru sormayın"

Putin, "Yanıtlarımı beğenmiyorsanız bana soru sormayın. Ancak dile getirdiğim konulardaki fikrimi merak ediyorsanız sabırlı olmalısınız, cevabımı tamamlamalıyım" dedi.

Avusturyalı sunucu Kırım konusundaki bir soruya da müdahale edince Rusya Devlet Başkanı Putin yine tepki gösterdi. Putin, "İzin verin konuşayım, yoksa bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak" şeklinde konuştu.

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