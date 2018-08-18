Putin, Kneissl'ın düğünü için Avusturya'ya Don Kazakları Korosu’nu götürecek

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ilginç bir hediye ile yine dikkat çekiyor. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in düğününe hazırlanan Putin, düğün hediyesi olarak Don Kazakları Korosu’nu düğüne götürecek. Düğün organizatörlerinin vermiş olduğu bilgilere göre Kazak topluluğunun en iyi 10 sanatçısı, düğünde geleneksel halk şarkıları söyleyecek. Daha önce Putin'in basın sekreteri Dmitri Peskov, Karin Knaysel'in Putin’i düğününe davet ettiğini açıklamıştı.