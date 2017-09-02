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Peskov: Putin New York'a gitmeyecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in bu ay düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantılarına katılmayacağını açıkladı.
 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ''Putin toplantılar için New York'a gidecek mi?'' sorusuna ''Hayır, planlarında böyle bir şey yok'' şeklinde cevap verdi.
 
Putin 2015'teki BM konuşmasında, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını dikkate almadan konulan tek taraflı ambargolar nedeniyle Batı'yı ekonomik bencillikle suçlamıştı.
 
Putin ayrıca Soğuk Savaş sonrası "tek bir hâkimiyet merkezi" oluştuğuna dikkat çekerek, ABD'yi eleştirmiş ve Washington'ın BM'yi kuşatmaya çalıştığnı ifade etmişti.
 
Son zamanlarda gündemde olan ABD ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırım kararlarının da Putin'in kararı üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.

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