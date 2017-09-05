Putin'den Myanmar hükumetine çağrı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Mısır'ın her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek; Myanmar hükümetine durumu kontrol altına almaları için çağrıda bulundu.
- DHA
Putin basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Basın Servisi'nin Mısır ile Myanmar'daki olaylara ilişkin ortak değerlendirmemizi yayınlaması gerekiyordu. Biz her türlü şiddete karşıyız ve hükümete bu durumu kontrol altına alması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.
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