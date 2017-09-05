Putin'den Myanmar hükumetine çağrı

Putin basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Basın Servisi'nin Mısır ile Myanmar'daki olaylara ilişkin ortak değerlendirmemizi yayınlaması gerekiyordu. Biz her türlü şiddete karşıyız ve hükümete bu durumu kontrol altına alması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.