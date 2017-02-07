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Putin'den Rus hava kuvvetlerine "ani denetim" emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde 'ani denetime' başlandığını duyurdu.

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Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor. Bu tatbikatların, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor.

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