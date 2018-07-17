Putin’den tarihi zirve sonrası ilk açıklama: Trump'la terör konusunda hemfikiriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından Putin, Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fox News’in ünlü sunucusu Chris Wallace’e konuşan Putin, gece yarısı İngilizce yayınlanan röportajında önemli açıklamalar yaptı. ABD ile bazı konularda uzlaşma sağladıklarını belirten Putin, iki ülkenin uluslararası terör konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Gürcistan tepkisi

Putin röportajında “Sayın başkan ile bugün yaptığımız görüşmede en önemli sorunun terörizm tehdidi olduğu kanaatine vardık” dedi. Rusya’nın NATO’nun aldığı kararlardan rahatsız olduğunu dile getiren Putin, “NATO’nun sınırlarımıza ilerlemesi bir tehdit oluşturuyor ve Rusya olarak Ukrayna ile Gürcistan’ın NATO’ya dahil edilmesine son derece olumsuz tepkiler vereceğiz” diye konuştu.

Son günlerde İngiltere’de bazı önemli istihbarat uzmanlarının kimyasal gazlarla zehirlenerek öldürülmesi konusunda İngiltere’nin Rusya’yı suçlamasına da değinen Putin, “Bu iddiaların temeli yok” dedi. Putin ayrıca batılı ülkelerin Rusya’ya karşı başlattığı ekonomik yaptırım konusuna ilişkin, “Batılı ülkeler ekonomik yaptırım konularında başarısız oldu” dedi.

“ABD - Rusya ilişkileri iç siyasetin esiri oldu”

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Rusya arasında diyalog konusunda yaşanan sorunlara değindi. Putin, özellikle ABD iç siyasetinde yaşanan anlaşmazlıkların Amerika ve Rusya ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. “Rusya, stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılması için daha önce yapılan anlaşmayı uzatmaya hazırdır” diyen Putin, “Sayın Trump ile sürenin uzatılması konusunda güvence verdim. Ama önce anlaşmanın ayrıntılarını tartışmalıyız. Bizim Amerikan ortaklarımıza bazı sorularımız olacak. Biz onların anlaşmaya uymadıklarına inanıyoruz. Ancak bu konunun uzmanları tarafından tartışılmalı” dedi.