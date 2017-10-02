Putin’den Trump'a başsağlığı mesajı

<p> Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Trump’a gönderdiği mesajında “Onlarca sivilin hayatını alan cinayet, zulmüyle şok ediyor.” ifadelerini kullandığı belirtildi.</p> <p> Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.</p> <p>
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