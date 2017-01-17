Putin’den Trump’a ilk destek: Medya yalancı

Moskova’da Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın Trump’a şantaj yapacağı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. “Trump Moskova’ya geldiğinde politik bir figür değildi. İstihbarat servislerimiz her zengin Amerikalının peşinden koşmuyor” diyen Putin, ‘yalan haber’ olarak nitelendirdiği iddiaların Trump’ın seçim başarısının meşruiyeti üzerinde şüphe uyandırma amacında olduğunu belirtti. Bu tür uydurma haberleri ortaya atanların hiçbir ahlaki değerleri bulunmadığını dile getiren Rusya lideri, “Güzellik yarışmaları organize eden Trump’ın bir otel odasında kadınlarla buluştuğunu düşünmek zor” dedi.

OBAMA’YA VEDA

Görev süresi dolmak üzere olan Obama hakkında da konuşan Putin, “Bazı insanlar giderken veda etmez, bazılarıysa veda edip gitmez. Mevcut ABD yönetimi, bana göre, ikinci gruba dâhil” ifadelerini kullandı.