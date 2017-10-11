Putin’e çoban köpeği yavrusu hediye etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’a Orta Asya çoban köpeği Alabay hediye etti. Türkmen lider, “Ortak bir arkadaşımız var. Eşsiz Orta Asya çoban köpeği Alabay. bugün bu ufaklığı da beraberimde getirdim” diyerek Rusya’nın Soçi kentinde görüştüğü Putin’e hediyesini verdi.

Ekim’de 65. doğum gününü kutlayan Putin, alnından öptüğü köpeğe sadık anlamına gelen Verny adını verdi. Daha önce de Japonya ve Bulgaristan gibi ülkelerin liderleri, ender rastlanan köpek cinslerinin yavrularını, Putin’e hediye etmişti.

Eski bir dişçi olan Berdimuhammedov’un görüşmedeki amacı, doğalgazlarını yeniden Rusya’ya satabilmek.

Küresel enerji fiyatlarının 2014’te düşmesinin ardından Türkmenistan, ekonomik olarak zor durumda. Eskiden Türkmen doğalgazının asıl müşterisi olan Rusya 2016’da alımını kesince ülke iyice darboğaza girdi.

Türkmen hükümeti, son olarak Çeşme suyuna devlet yardımını azalttı. Önümüzdeki ay, Türkmenistan’da yaşayanlar herkesin hakkı olan kişi başı 7,5 metreküpten fazla tüketim yaparlarsa, suya 25 kat fazla para verecek. Bu da önceden 20 kuruş verdikleri 10 metreküp suya, şimdi 5 Türk lirası civarında para verecekleri anlamına geliyor.

Yetkililer, devlet yardımlarını daha da azaltacaklarını ve fiyatların artacağını belirtiyor.