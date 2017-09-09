Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: ABD önceki yönetimin hatalarına düşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, AA muhabirine, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyerek askeri varlığını arttırmaya yönelik yeni stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD askerlerini Afganistan'da belirsiz bir zamana kadar tutma kararının, ülkedeki çatışmaları ve sivil kayıpları devam ettireceğini savunan Kabulov, "Bu sonucu çok da beklememize gerek yok. Yeni stratejinin açıklamasından hemen sonra gerçekleşen saldırılarda Hirat vilayetinde 13 sivil öldürüldü. Sonrasında da Logar'da 13 ve Kabil'de de 2 sivil hayatını kaybetti." diye konuştu.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, Afganistan'daki asker sayısını 30 bin kişi arttırarak herhangi bir sonuç elde edemediğine işaret eden Kabulov, "Yine Obama yönetiminin düştüğü hatalara düşüyorlar. Mevcut ABD yönetimi çok daha az bir miktarda, 3 bin 900 asker göndererek neyi başarmayı umuyor ki? Taliban'ı müzakere masasına oturmaya teşvik etmek için askeri baskı yapma fikri başarısızlığını zaten kanıtlamıştı." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN'DA ARTAN ETNİK UNSURLAR

Afganistan'daki mevcut yönetimin, tüm ulusu bir araya getiremediğini savunan Kabulov, şunları kaydetti:

"Aksine, devlet kurumlarında merkezden uzaklaşan eğilimlere şahit oluyoruz. Muhalif ittifaklar kuruluyor ve etnik unsurlar artıyor. Afgan yetkililerin bu yerel ve politik türbülanstan çıkmasını ve ulusal birliği muhafaza etmesini bekliyoruz. Özellikle DEAŞ tehdidi altında bunun daha da önem kazandığı bir gerçek."