Putin'in yardımcısı Kojin: Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine bu ülkeye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.
(Sputnik)
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