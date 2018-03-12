Putin'in yardımcısı Kojin: Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine bu ülkeye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.