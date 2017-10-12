PYD bumerangı ABD’yi vurdu!

Suriye’de sözde DEAŞ’la savaştıkları bahanesiyle terör örgütü PKK/PYD’ye silah ve mühimmat sağlayan ABD, terör bumerangının hedefi oldu. PYD’nin kendisine bağlı Hristiyan savaşçıların bir araya geldiği MSF üyesi 2 ABD vatandaşının tutukladığı ortaya çıktı. Irak savaşında bir dönem görev yapan eski donanma subayı olan ve teröristlere bölgede keskin nişancı eğitimi veren Kevin Howard sosyal medya hesabından pasaportuna el koyan PYD’li yetkililere yaklaşık bir ay önce ABD’ye dönem istediğini söylediği için hapse atıldığını bildirdi.

‘ÖRGÜT İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM’

“Elime bir silah tutuşturup ‘ya Deyr ez-Zor’da Esad rejimi ve Ruslara karşı savaşırsın ya da hapse girersin’ diyerek tehdit edildim” ifadelerini kullanan Howard, şu anda Tel Temir’de bir hücrede tutulduğunu kaydetti. Açıklamasında “Uğruna savaştığım ve davaları için çok kötü şeyler yaptığım insanlar bana özgürlüğümü vermek istemiyorlar” ifadeleriyle günah çıkaran Howard, kimliğini bilmediği başka bir Amerikalının da tutuklu olduğunu söyledi. Howard’ın Irak’ta askerlik yaptığı arkadaşları konuyu Dışişleri’ne taşırken, konu hakkında açıklama yapan MFS iddiaları reddederek iki ABD’linin kısa süre sonra evlerine döneceğini bildirdi.