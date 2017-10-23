PYD’den Öcalan’lı propaganda videosu
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Pentagon ile birlikte Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri harabeye çeviren ve ardından işgal eden bir başka terör örgütü PKK/PYD, Rakka’daki Öcalan posterinin yankıları sürerken bir skandala daha imza attı.
Bölgede bir propaganda videosu çeken PKK’lı teröristler, Öcalan’ın liderlerini olduğunu duyurdu. Aralarında yabancıların da dahil olduğu PKK’lıların konuşmalarına yer verilen videoda, “Apo bir ‘barış savunucusu’” denildi. ABD’nin eğittiği PYD’liler bir başkası ise Öcalan’a bağlı olduğunu vurgulayarak “O bugünün en önemli filozoflarından biri” şeklinde konuştu.
ABD KINAMIŞTI
Hazan Kobani isimli Kanadalı bir PKK’lı de benzer ifadeler kullanırken, YPJ’li bir kadın terörist “Ben bir kadın olarak Öcalan olmadan bir hayat düşünemiyorum” dedi. Afiş skandalı sonrası ABD bir açıklama yayınlamış, eylemi sözde kınadığını bildirmişti.
Şam Rakka’yı kurtulmuş görmüyor
Esad rejiminden Rakka ile ilgili ‘Şam, Rakka da dahil, Suriye ordusunun girmediği hiçbir yeri kurtulmuş olarak görmüyor’ şeklinde bir açıklama geldi. Rejimin Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Herhangi bir grup veya kuruluşun bulunup bulunmadığı gözetilmeksizin, Suriye ordusu Rakka’ya muhakkak girmiş olmalı” dedi.
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