PYD’den Öcalan’lı propaganda videosu

Bölgede bir propaganda videosu çeken PKK’lı teröristler, Öcalan’ın liderlerini olduğunu duyurdu. Aralarında yabancıların da dahil olduğu PKK’lıların konuşmalarına yer verilen videoda, “Apo bir ‘barış savunucusu’” denildi. ABD’nin eğittiği PYD’liler bir başkası ise Öcalan’a bağlı olduğunu vurgulayarak “O bugünün en önemli filozoflarından biri” şeklinde konuştu.

ABD KINAMIŞTI

Hazan Kobani isimli Kanadalı bir PKK’lı de benzer ifadeler kullanırken, YPJ’li bir kadın terörist “Ben bir kadın olarak Öcalan olmadan bir hayat düşünemiyorum” dedi. Afiş skandalı sonrası ABD bir açıklama yayınlamış, eylemi sözde kınadığını bildirmişti.