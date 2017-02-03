PYD’li Rakka planı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devraldığı Barack Obama’nın ‘Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye daha fazla silah verilmesini’ içeren Rakka planını, “Kifayetsiz memur işi” diye yorumlayarak rafa kaldırdı. Washington Post’un ‘Obama’nın üzerinde aylarca çalıştığı plana göz atan Trump ekibi, tetiği çekmemeye karar verdi’ başlıklı haberi, iki yönetimin güvenlik konularına ilişkin görüş farklılıklarını ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ

Obama yönetiminin Rakka’nın ele geçirilmesi için hazırladığı planlarda en önemli sorun, PKK/PYD’yi ‘Bir numaralı tehdit’ olarak gören Türkiye’ydi. Terör örgütüne daha fazla askeri destek içeren Rakka planı, Obama’nın ulusal güvenlik ekibi içinde de tartışma yarattı. Bazı kurmaylar, Türkiye-ABD ilişkilerinin zarar görmesinden endişe ediyordu. Barack Obama, başkanlık görevini devrinden üç gün önce güvenlik danışmanları aracılığıyla Trump’ın ekibine, Suriye’deki Kürtleri silahlandırma planını ve buna karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikna etmek için kullanılabilecek belgeleri içeren bir dosya sundu.

MARJİNAL BULUNDU

Seçim kampanyası boyunca DEAŞ’ı hızla yok edecek adımlar atacağını vaat eden Trump yönetimi planı “oldukça marjinal” ve ”riskten kaçınan” olarak değerlendirerek, “başarısız olmasının neredeyse kesin olduğu” sonucuna vardı. Bu sonuçla birlikte plan rafa kaldırıldı. Obama yönetiminin Suriye politikasını yürüten ekip ise Trump’ın ekibinin ‘bölgedeki karmaşıklığı anlamadığını ve çok kısa bir süre içinde farkına varacağını’ dile getirdi. Trump’ın Savunma Bakanı olarak atadığı James Mattis ise DEAŞ’la mücadeleyi hızlandırmak üzere birçok seçenek hazırladıklarını duyurdu.

TOPU ESKİ YÖNETİME ATTI

Washington’un yeni yönetiminden bir yetkili yaptığı açıklamada, Obama’nın PKK/ PYD planında eksiklikler olduğunu, Ruslar ile nasıl bir işbirliği yapılacağı ve Türkiye ile ilgili hiçbir stratejinin bulunmadığını söyledi. Haberde, Obama yönetimin de bu eksikliklerin farkında olduğu ve bu sebeple planı devreye sokmak üzere yetki vermeyi geciktirdiği anlatıldı. Ancak hafta başında PKK/PYD’nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) zırhlı araç verildi. ABD Savunma Bakanlığı, topu eski yönetime atarak söz konusu araçların teslimatının Obama tarafından onaylandığını açıkladı.

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