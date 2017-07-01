PYD'li teröristler Suriyelilerin Rakka’daki evlerine dönmelerini engelliyor
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve PYD, Arap sivillerin Rakka ve köylerindeki evlerine dönmelerini engelliyor. YPG ve PYD’nin Rakka’nın ve köylerinin Arap nüfusundan temizleyerek bölgeye Kürtleri yerleştirmeyi planladıkları iddia edildi.
- İHA
PYD ve YPG’li teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Suriyeli aktivistler evlerine dönmek isteyen kadın ve çocukları engelleme görüntülerini sosyal medyada yayınladı.
Görüntülerde konuşan Rakkalı bir Arap evine dönmek istediği için YPG ve PYD’li teröristlerin önce dövüldüğünü daha sonra da tutukladığını söyledi. Bir başka Rakkalı Arap ise teröristlerin evlerine dönmek isteyenleri korkutmak için kafalarına kurşun sıktıklarını söyledi. Kız kardeşinin dövülmesini engellemek isteyen bir Rakka'lının da YPG’li terörist tarafından öldürüldüğünü söyledi .
Rakka'lı başka bir kadın ise “Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Ancak onlar güç kullanarak bizi engelliyorlar. Açız ve susuzuz. Sıcak güneşin altındayız. Evlerimize dönmemize izin vermiyorlar” dedi.
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