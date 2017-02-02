PYD’nin ‘federasyon’ oyunu

Taslak metinde ‘özerklik’ ifadesinin ‘kültürel’ ile sınırlandığı ve ‘Suriye toprakları bölünemez, dokunulamaz ve tek parçadır’ vurgusu yapıldığı anlaşıldı. Fakat terör örgütü PYD elde etmek istediği ‘federasyon’ için sahada ve masada çalışmalara başladı. Önceki günlerde Rusya’ya bir heyet gönderen terör örgütünün sunduğu yeni taslakta ‘demokratik federal sistem’ önerdiği öğrenildi.

Sahada da kirli oyununu sürdüren terör örgütü, ele geçirdiği yerlerde Arapları sürüp yandaşlarını buralara yerleştirmeye devam ediyor. En son, örgüt, demografik operasyonu protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen halkın üzerine ateş açtı, 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye’de Arap kökenli halkı evinden çıkarıp yerlerine Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden getirilen yandaşlarını yerleştirdi. Şırrin Eş Şimaliye köyü halkı da durumu protesto etmek maksadıyla gösteri düzenledi. PYD/YPG’li teröristler gösteri yapan halka ateş açtı.