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S-KDP üyesi Emin: Terör örgütü, üyelerimizi Esed rejimine teslim ediyor

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Kürt siyasi partilerin öncü kadrolarını keyfi bir şekilde alıkoyup Esed rejimine teslim ettiği belirtildi.

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altında yer alan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) üyesi Beşar Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PYD/PKK, Suriye'de kontrol altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda üyemizi uzun süredir haksız yere alıkoyup kendi zindanlarına atıyor veya Esed rejimine veriyor." ifadelerini kullandı.

Emin, "Elimizdeki belgelere göre S-KDP'nin üst düzey isimlerinden Abdulrahman Apo, PYD/PKK tarafından alıkonulmasından sonra rejim güçlerine teslim edildi." dedi.

ENKS Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Bro da PYD/PKK'nın 2011'den bu yana ENKS Başkanlık Konseyi'nden 10 üyeyi tutuklayıp hapse attığını dile getirdi.

Bro, "Alıkonulanlar arasında yaşlı, hasta ve özel bakıma ihtiyacı olan üyelerimiz var. PKK, diktatörce davranıp onların herhangi bir tıbbi ihtiyacının bile karşılanmasını kabul etmiyor. Üyelerimiz, örgütün hapishanelerinde ölümü bekliyor." diye konuştu.

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