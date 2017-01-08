PYD’ye ABD yardımı savaşı körüklüyor

ABD’de Washington Post gazetesinde Barack Obama yönetiminin terör örgütü YPG/PYD’ye sağladığı askeri desteğin Suriye’deki çatışmaları daha da körüklediğini belirten bir makale yayımlandı. Gazetenin Ortadoğu’daki kıdemli isimlerinden Beyrut Büro Şefi Liz Sly, “ABD’nin askeri yardımı, Suriye’deki solcu Kürt milislerin büyük emellerini besliyor” başlıklı makalesinde, terör örgütünün sözde DEAŞ’la mücadele kapsamında gönderilen Obama yardımlarını fırsat bilerek Arapların ağırlıkta olduğu geniş bir bölgede yayıldığını söyledi ve bunun hem NATO müttefiki Türkiye›yi hem de Suriye içindeki yerel unsurları rahatsız ettiğinin altını çizdi.

ARAPLARA İDEOLOJİ

ABD’nin ‘YPG’ye silah vermiyoruz’ söyleminin geçersiz olduğunu dile getiren Sly, Ankara’nın tepkisi nedeniyle kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı oluşumun 4’te 3’ünü PYD’nin oluşturduğunu hatırlattı ve Amerikan askeri desteğinden en çok terör örgütünün faydalandığını aktardı. Terörle mücadele diyerek PKK’nın elebaşı Öcalan’ı ‘lideri’ olarak gören bir başka yapılanmaya askeri destek vermenin ‘çelişkili’ bir durum meydana getirdiğini vurgulayan Sly, ‘DEAŞ’la mücadele’ kapsamında verilen eğitimlerde ABD özel kuvvetleri gözetiminde Araplar dahil YPG unsurlarının ideolojik eğitimler aldığına işaret etti.

Sly, Münbiç’in büyük ölçüde PYD çizgisindeki Araplara bırakıldığını ve Türkiye›nin de bu durumun farkında olduğunu ifade etti.

HALEP’E GİTTİLER

Son olarak, Sly, Münbiç’te yakın zaman önce ABD askerleri gözetimindeki eğitimlerini tamamlayan 250 kişilik grubun Münbiç Askeri Konseyi tarafından DEAŞ’ın elindeki Rakka yerine Halep’e yollandığını belirterek bu kişilerin Türkiye’nin desteklediği ılımlı muhaliflerle savaşmaya gönderildiklerini ifade etti.