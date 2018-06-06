Qatar Airways CEO´su cinsiyetçi söylemlerinden ötürü özür diledi

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği´nin (IATA) yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinin ardından gazetecilerin Orta Doğu havayolu sektöründe kadınların kötü temsiliyle ilgili sorusuna, "Bu sektör oldukça zorlayıcı olması nedeniyle; elbette bir erkek tarafından yönetilmelidir" cevabını veren Al Baker, tepki görmesinin ardından özür diledi.

Al Baker´in özür açıklaması CNBC´de şöyle yer aldı: "Dün yaptığım yorumlardan ötürü üzdüğüm herkesten özür dilerim. Yaptığım yorumlar Qatar Havayolları Group´ta kadınların liderlik kapsamında rollerini arttırma girişimlerime tezat oluşturdu."

Al Baker ayrıca Qatar´ Havayolları´nın "iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklediğini" ve şirket genelinde kadınların başkan yardımcılığı, pilotluk ve mühendislik olmak üzere çeşitli alanlarda yer aldığını söyledi.

Al Baker özür açıklamasını şöyle sürdürdü: "Qatar Havayolları, çok saygı duyduğum kadın çalışanları sayesinde daha da güçleniyor. IATA´nın kadınların hava yolu sektöründe daha fazla yer alması için gerçekleşitirilen büytün girişimlerinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğim."