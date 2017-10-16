Qualcomm Apple`a dava açtı
Qualcomm, iPhone üretim ve satışının yasaklanması için Çin`de dava açtı.
Qualcomm, iPhone üretim ve satışının yasaklanması için Çin'de dava açtığını duyurdu.
Qualcomm, Pekin'de fikri mülkiyet hakları mahkemesinde açtığı davada, patent haklarının Apple tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.
Açıklamada hangi patentlerin ihlal edildiği konusunda detay verilmedi.(milliyet)
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