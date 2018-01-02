Rafi Ukla Raco: PYD'nin terörüne karşı koymanın zorunluluğu konusunda hemfikiriz

Suriye içindeki yapılanmalarını belirlemek için gerçekleşen turda meclis üyeleri bölgedeki Arap, Türkmen ve Kürt aşiretlerin önderlerinin yanı sıra bazı silahlı muhalif grupların liderleriyle bir araya geldi.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Rafi Ukla Raco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşiret önderleriyle bir araya geldikten sonra meclisin çalışmalarının ve icra dairelerinin yüzde 75'inin Suriye içinde olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Görüştükleri aşiretlerin tamamının, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin terörüne karşı koymanın zorunluluğu konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Raco, Suriye topraklarının bütünlüğünü vurgulayan aşiretlerin, ülke topraklarının her ne şekilde ve hangi isim altında olursa olsun bölünmesini reddettiklerini aktardı.

Raco, PYD'nin ve Suriye rejimi ile onun müttefiklerinin terörüne karşı koyma yöntemiyle ilgili görüşlerini almak için bölgede gerçekleştirdikleri görüşmelerin verimli geçtiğini kaydetti.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, 2017 yılının başlarında Şanlıurfa'da kurulmuştu.