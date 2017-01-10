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"Rafsancani öldürüldü" iddiası İran'ı karıştırdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesi ardından ortaya atılan 'öldürüldü' iddiası İran'ı karıştırdı.

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Rafsancani'nin ölüm haberi üzerine halk sokaklara döküldü. "Öldürüldü" sloganları atan halk hastane önünde toplandı.
 
ÖLDÜRÜLDÜ SÖYLENTİLERİ İRAN'I KARIŞTIRDI
 
Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri İran sokaklarını karıştırdı.
 
Eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sonrası yüzlerce insan hastane önünde toplandı, sloganlar attı.

YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

 
Ölüm haberinin ardından Başkent Tahran'da yüzlerce kişinin hastane önünde toplandığı, sloganlar attığı haberleri geldi.
 
Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri de dolaşmaya başladı. Hızla yayılan bu söylenti nedeniyle millet, internet üzerinden Rafsancani'nin kaldırıldığı hastaneye gelmeleri yönünde davetler yapıldı. Rafsancani'nin ölüm haberi üzerine kızı Faize Haşimi’nin hastaneye gitmek üzere yola çıktığı gelen haberler arasında.
 
SAĞLIK BAKANINDAN DOKTORLARA SUÇLAMA
 
Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İran Sağlık Bakanı  Amir Mohsen Dayay'ın, doktorları suçlayıcı bir açıklamada bulunduğu bildirildi. Bakan Dayay'ın "Rafsancani"nin yanında kendi doktorları yoktu. Bana gelen haberlere göre dokrorlar, üzerine düşeni yapmamış" dediği öğrenildi.
 
ÖLÜMÜNDE BİYOLOJİK TERÖR ŞÜPHESİ
 
İran, yaklaşık 4 ay sonra sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimler öncesi Rafsancani'nin aniden hayatını kaybetmesi, sağlık bakanının "doktorlar görevinin yapmamış" şeklindeki bu açıklaması kuşkuları besledi. Şüpheli bulunan ve sokaklarda "ölmedi; öldürüldü" denilen Rafsancani'nin vefatında konuşanlan bir şüphe ise biyolojik terör.

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