Rafsancani’nin vefatı bölgeyi nasıl etkileyecek?

YAS KÜLTÜRÜ TETİKLER

Rafsancani’nin reformcuların hamisi olduğunu vurgulayan Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan ülkede bu ölümün muhafazakârları kuvvetlendirebileceğini söyledi. Ülkedeki baskın yas kültürünü kullanabilirlerse reformcuların rüzgârı tersine çevirme ihtimali olduğuna işaret eden Uysal, “Ülkede ciddi ekonomik ve siyasi tıkanıklık mevcut. İran’da cenazenin oluşturacağı havanın, 2009 yılında reformcu Cumhurbaşkanı adayı Musavi’nin muhafazakâr Ahmedinecad’a kaybetmesiyle başlayanlar gibi kitlesel gösteriler yaratma potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

TAHRAN ZARAR GÖRÜR

ABD Başkanı Trump’ın İran karşıtlığını hatırlatan Ahmet Uysal, “Nükleer anlaşma Obama’nın eseriydi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney bundan memnun değildi, zira içeride muhafazakârların ekonomik çıkarlarını zayıflatıyordu. Trump’ın İran’a karşı husumeti Tahran yönetiminde de karşılık bulacaktır. Fakat iki tarafın radikalleşmesinden en çok İran zarar görür” dedi.