Rakka halkı YPG’ye karşı isyan çıkardı

Haberde, "Olay yerinden bir kaynak bugün, Batı Rakka'da yaşayan çok sayıda kişinin, ABD destekli ‘Demokratik Suriye Güçleri'ne karşı isyan çıkardığını bildirdi. Silahlı çatışmaların yaşandığı bildiriliyor" ifadesi kullanıldı.

YPG'NİN KAMPLARINI ATEŞE VERDİLER

Fars ajansına konuşan kaynak, Batı Rakka'daki El-Mansureh yerleşimi ve yakınlarındaki bölgelerin sakinlerinin YPG militanlarıyla çatışmaya girdiğini, sivillerin terör örgütü YPG'ye ait birkaç üssü ateşe verdiğini aktardı. Her iki taraftan yaralıların olduğu ifade edildi.

"AŞİRET REİSİNİN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLADI"

Çatışmaların, YPG'li teröristlerin, Bu Khamis aşireti reisi Beşir Hamdan el-Hasmar'ı gözaltına alması üzerine çıktığı kaydedildi.

AFRİN'DEKİ MAĞLUBİYETİN ZARARINI HALKTAN ÇIKARMAK İSTEYİNCE...

Ayrıca ağır kaynak kıtlığı yaşayan YPG'nin, Rakka sakinlerini Afrin'deki mağlubiyetlerden doğan zararı karşılamaya zorladığı ortaya çıktı.

HER AİLEDEN 500 SURİYE LİRASI İSTİYORLAR

Fars'ın haberine göre, yerel sakinler YPG'nin Rakka'nın Tabaka kentindeki her bir aileden 500 Suriye lirası talep ettiğini bildirdi. Teröristlerin aynı kuralları, Batı Rakka'daki Tavihineh kampında da ilan ettiği belirtildi. ‘Askeri harcamaları karşılamayı' reddeden aileler bölgeden kovulmakla tehdit ediliyor.

Ayrıca YPG'li teröristlerin, Afrin'deki harcamaları karşılamak için el-Tabka hava üssündeki savaş uçaklarından söktüğü parçaları kimliği belirsiz kişilere sattığı aktarıldı.

Kaynak: HABER7